Da un'indagine europea di Altroconsumo svolta tramite un questionario su oltre 30mila automobilisti di ben nove Paesi è emerso che la scelta di un'auto dipende soprattutto dalla sua affidabilità .

Le famiglie con bambini hanno bisogno di un’ auto affidabile e confortevole per i propri spostamenti quotidiani. In questo contesto, il Noleggio a ... (metropolitanmagazine)

“Creti è una scelta sbagliata. Lo dice anche Pendolara” “La stazione Medioetruria a Creti è un’opera pubblica sbagliata. Non lo dico io e non lo dice nessun politico o rappresentate di una qualche territorio, ma sta ...

La scelta di un'auto dipende anche dalla sua affidabilità Da un'indagine europea di Altroconsumo svolta tramite un questionario su oltre 30mila automobilisti di ben nove Paesi è emerso che la scelta di un'auto dipende soprattutto dalla sua affidabilità.

Finanziamento auto Agos, come funziona a tasso zero senza busta paga Per ottenere un finanziamento necessario all’acquisto di un’auto, bisogna essere residenti in Italia ed avere un’età compresa tra 18 e 70 anni. Per quanto concerne la modalità di erogazione, il denaro ...