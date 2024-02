La Russa junior accusato di violenza Perizia sui capelli della ragazza | Tracce di droga dello stupro

accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni, ma il presidente del Senato Ignazio La Russa . Sulla vicenda è scoppiata parte della Procura di Milano dello smartphone di La Russa junior,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’esame tossicologico, disposto dalla difesagiovane, su una ciocca di22enne che accusa Leonardo Apache, figlioseconda caricaStato e il dj Tommaso Gilardoni di averla violentata, dopo una nottata in discoteca, ha rilevato la presenza di Ghb, nota anche come "". Il risultato dell’esame è stato depositato ieri, in tarda serata, agli atti dell’inchiesta persessuale di gruppo, con contestuale richiesta da parte dell’avvocatopresunta vittima, Stefano Benvenuto, di incidente probatorio durante il quale dovrà essere confermato l’esito dell’esame suiper poi essere cristallizzato come "prova" da introdurre nel processo. ...