La Roma rimonta con Lukaku | 1-1 in casa del Feyenoord

Nella ripresa la Roma inizia subito a spingere per andare a caccia del pareggio e si rende pericolosa due volte nell'arco di pochi minuti prima con Dybala e poi con Lukaku, ma entrambi peccano di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) ROTTERDAM (ITALPRESS) – Laconquista un prezioso pareggio per 1-1 al De Kuip di Rotterdam contro il, nell’andata dei playoff di Europa League: al vantaggio olandese di Paixao risponde Romelu. I padroni disi rendono protagonisti di una partenza piuttosto aggressiva, ma la prima azione interessante viene costruita dai giallorossi con un’incursione in area di Pellegrini, che viene fermato sul più bello da Wellenreuther. Al 17? Dybala mette un nel cross per, che tenta il colpo di testa, ma il portiere avversario è attento e blocca senza problemi. La compagine olandese torna a farsi vedere nella metà campo rivale in due frangenti, prima con un destro largo di Paixao e poi con una conclusione da fuori area di Wieffer, disinnescata da Svilar, preferito a Rui Patricio. ...