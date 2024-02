La Regione Liguria è pronta a sostenere la pulizia delle spiagge

La Regione Liguria è pronta a sostenere i Comuni di Sarzana e Ameglia, nello spezzino, per risolvere il problema dell'accumulo di legname sulle spiagge delle due località. "La Liguria " spiega l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 15 febbraio 2024 - Dopo le mareggiate dello scorso autunno adesso è arrivato il momento di pensare alladel litorale per presentarlo fruibile per la Pasqua quando il turismo inizierà a frequentare ledi Marinella di Sarzana e quelle di Ameglia. Come ormai avviene con puntualità ogni autunno con le piene del fiume tonnellate di legname e rifiuti vengono spinti in mare e poi con le mareggiate riportare sulledi Marinella, Fiumaretta e le scogliere. Per andare incontro ai Comuni di Sarzana e Ameglia, ai quali spetta l’intervento disullelibere, il dipartimento di protezione civile diha chiesto agli uffici comunali di presentare un prospetto di spesa. Il documento verrà poi portato in giunta per ...