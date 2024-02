La regina dei tuffi dalle grandi altezze

Pass olimpici E dai tuffi arrivano altri due pass olimpici : nella gara regina dal trampolino alle Olimpiadi ci saranno due anche se mancano l'accesso alla finale dei mondiali . I due azzurri

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Con l’oro conquistato ieri nella gara dei, Rhiannan Iffland ha vinto il quarto titolo consecutivo ai Campionati Mondiali, detenendo così la striscia di imbattibilità attualmente più lunga di tutti gli sport acquatici. Nessun altro atleta né team che partecipa ai Mondiali organizzati da World Aquatics – che comprendono quindi nuoto, nuoto in acque libere,, nuoto artistico e pallanuoto – è riuscito nell’impresa di vincere il titolo iridato nelle ultime quattro edizioni. La tuffatrice australiana è imbattuta da Gwangju 2019 ed è riuscita a rimanere sul gradino più alto del podio anche a Budapest 2022, Fukuoka 2023 e, adesso, Doha 2024: un’impresa storica. Non è la prima, tra l’altro. Iffland è un’atleta che di imprese in carriera ne ha già messe a segno diverse. Nel 2016 ...