non siamo in una Rai in cui la libertà e anche il ritegno siano la regola, ecco'. Quindi prende la parola Massimo Giannini , dalla Gruber la sera prima e ancora più pesante. Si riparte dal Festival: '

"La Rai non è più liberale, controllano pure gli artisti" Piccolotti, lady Fratoianni pasdaran sempre da Floris (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Non sono scuse accettabili. Tutti hanno il diritto di parlare e se non c'è tempo la Rai può invitarli nuovamente in altre occasioni per dare loro lo spazio giusto e che meritano senza leggere comunicati riparativi che sanno tanto di censura". Elisabetta... Segui su affaritaliani.it

