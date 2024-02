La Promessa anticipazioni 19-23 febbraio | Manuel fugge da Jimena e Jana

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 16 febbraio 2024 .

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sei pronto per una settimana carica di emozioni con la tua soap preferita? Ecco ledelle puntate de Lain onda su Canale 5 dal 19 al 232024.stanno per vivere nuovi sviluppi nella loro travagliata storia d’amore. Uomini e Donneoggi: Ernesto vicino a Roberta de Santi. Scatterà il bacio?LaLunedì 192024 – La scelta diLa puntata si apre con Don Pedro che propone adi trasferirsi in Italia per collaborare al suo progetto sugli aeroplani. Inizialmente indeciso,alla fine accetta l’opportunità. La sua decisione è guidata dal desiderio di allontanarsi sia da ...