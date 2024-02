La preside dice no alla “lezione” di chef Rubio sulla Palestina Crisi isterica e sit-in dei collettivi | “È censura!”

preside della Classe di Scienze Sociali della Scuola Superiore interdisciplinare e fortemente ancorata alla ricerca, con chi Pisa ribadisce una lunga collaborazione tra le due istituzioni - dice

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Gravissima censura al liceo Ripetta di Roma, una roba – denunciano iOsa e Cambiare Rotta – da “caccia alle streghe”, da “clima di repressione”, da “indecente servilismo”. Ladell’istituto, infatti, ha negato niente meno che un corsocon. E mica si può accettare, urge indire un sit-in. Cosa che è stata fatta per domattina. Iindignati per il no dellaal corso diDurante il presidio prenderanno la “parola anchee una dei 9 denunciati lo scorso lunedì sotto la Rai”, dove la stessa sigla aveva partecipato al presidio contro la intollerabile censura di ...