All'esame della patente con il mini auricolare: secondo caso in pochi giorni a Como. Si cercano i complici Aveva indossato un micro auricolare per ricevere i suggerimenti e passare l’esame della patente. Ma aveva inserito il dispositivo troppo in profondità per non farsi scoprire ed è finito in ospedale.

La patente diventa digitale, da giugno addio alla carta (ma non per tutti): come funziona e cosa cambia Dopo la Carta d'Identità, anche la patente di guida diventerà digitale. Dopo l'appello dell'Unione Europa, infatti, anche l'Italia si adeguerà al resto ...

