La nuova Ferrari SF-24 spiegata dall’ingegner Mazzola | “Perché non è una rivoluzione totale”

A parte la livrea, che cambia ogni anno, che per il 2024 pare più chiara della precedente ma che non abbandona l'opaco " a molti tifosi non piace " alla prima occhiata la nuova Ferrari è almeno un po' più rossa dello scorso anno. Scherziamo ovviamente, la nuova macchina italiana della Formula 1, la SF - 24, è stata presentata ieri ed è quasi completamente una vettura

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'ex ingegnere dellaLuigiha analizzato per noi di Fanpage.it laSF-24 per il Mondiale di Formula 1 2024, parlando anche delle altre monoposto già presentate dai rivali, della gestione del team da parte di Vasseur e delle conseguenze dell'arrivo di Hamilton a Maranello dal 2025.

Poche ore fa è stata presentata la nuova SF-24 , la monoposto Ferrari per questa nuova stagione di F1. Scopriamo le immagini e i dettagli in questo ... ()

A parte la livrea, che cambia ogni anno, che per il 2024 pare più chiara della precedente ma che non abbandona l’opaco – a molti tifosi non piace – ... (panorama)

Intervista a Giancarlo Bruno: "F1 di oggi troppo restrittiva. Nuova vettura Alboreto diceva bastano pochi giri per capire" Giancarlo Bruno da ingegnere ha lavorato sia in pista che fuori, vivendo in prima persona tantissime categorie fino al ruolo di commentatore tecnico in tv: tra i ricordi di Schumi e Alboreto, ecco cos ...

F1 - Ferrari, sospensione SF-24: centro di rollio avvicinato alla mezzaria. Compromesso difficile Classica livrea rossa, attraversata da bande bianche e gialle, mentre diminuiscono le tonalità di nero. Sono le prime immagini della nuova SF-24… Leggi ...

Formula 1 | Mercedes, la nuova W15 in pista a Silverstone [FOTO] Dopo la presentazione molto sobria di ieri, la Mercedes, così come la Ferrari è scesa in pista subito sul tracciato di Silverstone per una sessione di shakedown. Hamilton e Russell hanno quindi portat ...