La nuova ambizione del Diavolo. Parte la caccia all'Europa League (Di giovedì 15 febbraio 2024) Abbandonato il cammino in Champions League, il Diavolo punta dritto a Dublino e alla finale di Europa League per poter scrivere un'inedita pagina di successi nella storia del club di via Aldo Rossi: questa sera, alle ore 21, i rossoneri aprono San Siro al Rennes e ai suoi 7mila tifosi al seguito per provare ad aggiudicarsi il primo round dei playoff. "Questa è una competizione molto importante, anche se è un gradino sotto la Champions. Ci sono tante squadre di livello, il fatto che il Milan non l'abbia mai vinta è una motivazione in più. Dobbiamo essere ambiziosi, ora dobbiamo superare il turno" l'analisi di Pioli che, prima di inserire la sua squadra tra le favorite, chiede di aspettare il doppio duello con i francesi, preferendo indicare Liverpool, Bayer e Atalanta come le più titolate alla vittoria finale. Settimane di studio ...

