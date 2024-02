Torna ad arrabbiarsi la ministra del Turismo Daniela Santanché contro le lunghe code per prendere un taxi. Su X ha diffuso un video che riprende decine e decine di persone in attesa e ha commentato: "La coda per i taxi a

La ministra Santanché si lamenta della coda dei taxi sui social. Scoppia l’ironia: «Dillo a te stessa, sei tu al governo» – Il video (Di giovedì 15 febbraio 2024) Torna ad arrabbiarsi la ministra del Turismo Daniela Santanché contro le lunghe code per prendere un taxi. Su X ha diffuso un video che riprende decine e decine di persone in attesa e ha commentato: «La coda per i taxi a Roma Termini: bel biglietto da visita per i turisti che arrivano nella Capitale!!». Diventato virale, in molti nei commenti le fanno notare – ironicamente ma non troppo – che lei stessa è al governo. «In effetti bisognerebbe farlo presente al ministro del turismo», scrive un utente. «Il duro attacco di Daniela Santanchè a Santanchè Daniela», «Brava Daniela, ma vediamo chi è contro la liberalizzazione delle licenze», incalza un altro facendo riferimento allo scontro sul Decreto Asset e alle licenze taxi. Per quanto ... Leggi tutta la notizia su open.online (Di giovedì 15 febbraio 2024) Torna ad arrabbiarsi ladel Turismo Danielacontro le lunghe code per prendere un. Su X ha diffuso unche riprende decine e decine di persone in attesa e ha commentato: «Laper ia Roma Termini: bel biglietto da visita per i turisti che arrivano nella Capitale!!». Diventato virale, in molti nei commenti le fanno notare – ironicamente ma non troppo – che leiè al. «In effetti bisognerebbe farlo presente al ministro del turismo», scrive un utente. «Il duro attacco di Daniela Santanchè a Santanchè Daniela», «Brava Daniela, ma vediamo chi è contro la liberalizzazione delle licenze», incalza un altro facendo riferimento allo scontro sul Decreto Asset e alle licenze. Per quanto ...

