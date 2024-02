La memoria dell' assassiny | il trailer del thriller che segna il ritorno alla regia di Michael Keaton

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel 2008diresse l'oggi dimenticato The Merry Gentlemen. Oggi ci riprova col drammatico Le'assassino, in cui interpreta un killer a contratto. Ecco il

Pochi lo sanno, ma le uova sono ricche di sostanze benefiche e ottime per chi vuole migliorare la propria memoria e non solo. Le uova sono da sempre ... (dilei)

F1: Marko (Red Bull), 'Verstappen al posto di Hamilton in Mercedes No, ha buona memoria' Londra, 15 feb. (Adnkronos) - Helmut Marko, consulente motorsport della Red Bull, ritiene che il passaggio di Max Verstappen alla Mercedes come successore di Lewis Hamilton dopo questa stagione sia fu ...

Nothing Phone (2a): indiscrezioni sui prezzi e configurazioni di memoria per l’Europa Nothing Phone (2a) potrebbe essere lanciato in Europa con due configurazioni di memoria a prezzi accessibili, confermando le voci precedenti riguardanti il prezzo inferiore ai 400 euro.

Il docufilm. Ucraina, le bombe piovono anche sulla cultura Il 40enne regista romano Stefano Di Pietro firma il documentario “War on Education” che denuncia i danni alla memoria del popolo ucraino ...