La legge dell’Olimpia Voigtmann-Shields super e la difesa è da applausi Trento resiste un quarto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) ea7 emporio armani 80 Dolomiti energia 57 Parziali: 20-17; 39-23; 65-35 MILANO: Bortolani, Tonut 5, Melli 3, Napier 9, Ricci 5, Flaccadori 6, Hall 9, Caruso 4,14, Mirotic 5, Hines 6,14. All. Messina: Hubb 12, Alviti 9, Niang 4, Conti, Forray 9, Cooke 4, Udom, Biligha 5, Grazulis 5, Mooney 3, Baldwin 6. All. Galbiati Note: tiri da 2: MI 20/41, TN 12/30; tiri da 3: MI 6/24, TN 9/29; tiri liberi: MI 22/28, TN 6/9; rimbalzi: MI 45 (Melli 7), TN 32 (Baldwin 7); assist: MI 18 (Melli 4), TN 15 (Hubb 4) Inizia con il piglio giusto la Final Eight di Coppa Italia per l’Olimpia Milano che risolve la praticanel primo turno della manifestazione che si disputa a Torino. Il successo arriva 80-57 in una gara presa per mano nel secondo periodo senza lasciarla più fino ad allungare sul ...