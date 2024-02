La Lazio ‘rompe’ un record dell’Inter | riguarda il Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lastasera ha compiuto l’impresa della prima metà degli ottavi di finale di andata di Champions League, battendo 1-0 il. Con questo risultato si interrompe una striscia cheva l’Inter. LA PARTICOLARITÀ –batte1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato a sorpresa, ma coi biancocelesti che hanno disputato un’ottima partita. E che aggiunge ulteriori dubbi sulla posizione dell’allenatore dei bavaresi Thomas Tuchel, ora davvero a rischio esonero. I pluricampioni di Germania, reduci da una sconfitta per 3-0 in Bundesliga col Bayer Leverkusen capolista, stasera non hanno fatto nemmeno un tiro in porta. Non solo: erano dodici anni che ilnon perdeva ...