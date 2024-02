La Lazio batte il Bayern Monaco mentre il PSG prende il comando contro la Real Sociedad

La Lazio batte 1 - 0 il più titolato Bayern Monaco, ribaltando i pronostici e ipotecando il passaggio ai quarti. All'Olimpico nel primo tempo sono i bavaresi a procurarsi le occasioni migliori, ma nella

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sito inglese: Il rigore di Ciro Immobile nel secondo tempo ha regalato allauna scioccante vittoria per 1-0 all’andatailformato da 10 uomini negli ottavi di Champions League. L’attaccante Immobile ha mandato nella direzione sbagliata Manuel Neuer da 12 yard al 69? dopo che il difensore delDayot Upamecano è stato espulso per un intervento nel finale su Gustav Isaksen. La squadra della Bundesliga, arrivata a Roma dopo una dannosa sconfitta per 3-0i rivali per il titolo del Bayer Leverkusen, ha dominato il possesso palla nel primo tempo ma non è stata in grado di capitalizzare, con Harry Kane in gran parte affamato di servizio. Leroy Sane e Jamal Musiala sono andati vicini ciascuno per i sei volte campioni d’Europa prima che il ...