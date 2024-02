La Nato, aggiunge, "continua ad assicurare che non ci sia spazio Stoltenberg ha risposto che non intende commentare nello "La Russia ha più truppe di quando ha iniziato la guerra in Ucraina e

La guerra nello spazio cosmico. L'America si sente vulnerabile, il primato conteso da Russia e Cina (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dietro l'allarme del repubblicano Turner ci sono motivazioni politiche, ma il timore di essere colti di sorpresa da un sistema d'arma orbitante, perfino nucleare, è reale. Ettore Greco (IAI) a HuffPost: "Gli Usa temono per i satelliti. Nel caso di un conflitto, , è difficile immaginare che lo spazio rimanga fuori" Leggi tutta la notizia su huffingtonpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dietro l'allarme del repubblicano Turner ci sono motivazioni politiche, ma il timore di essere colti di sorpresa da un sistema d'arma orbitante, perfino nucleare, è reale. Ettore Greco (IAI) a HuffPost: "Gli Usa temono per i satelliti. Nel caso di un conflitto, , è difficile immaginare che lorimanga fuori"

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Busto Garolfo, un fucile da guerra spunta dai boschi dello spaccio Busto Garolfo, 15 febbraio 2024 – Spunta anche un fucile da guerra dai boschi dello spaccio, oggetto di un’operazione di polizia coordinata dalla prefettura di Milano a cui nei giorni scorsi i sindaci ... Scuola e Volontariato: “Decumano Maximo” arriva nelle scuole TERAMO – Questa mattina nella nell’auditorium dell’IIS Alessandrini-Marino è stato proiettato il ‘Decumano Maximo’, nell’ambito del progetto Scuola e Volontariato a cura del CSV Abruzzo. Neo questora commemora la figura di Palatucci a Quartu Cerimonia di commemorazione, oggi a Quartu, in onore di Giovanni Palatucci, il vice questore di Fiume che durante la Seconda guerra mondiale salvò le vite ... ovvero il trasferimento nella Questura di ...

Video di Tendenza