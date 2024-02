e auguri per il lavoro svolto nel corso dell'anno In quegli anni incontra il suo primo amore, poi Parlando della scomparsa della figlia, Ylenia " Qualcosa si deve fare per forza. ? aggiunge l'

La forza dell’amore. Ylenia con mezzo cuore. Ma è due volte mamma (Di giovedì 15 febbraio 2024) mamma di due gemelli con un cuore a metà. Evento raro, solo quattro casi al mondo, il primo in Italia. Da tanti giudicato impossibile e rischioso. L’amore spesso è così, si lancia nell’impresa. Non e ci crede, ci prova, alla fine vince. Giulia e Flavio hanno quattro mesi e sono uno splendore. Ylenia, che li guarda come un regalo, a 36 anni è felice. Questa ragazza romana nata senza un ventricolo ricorda un’infanzia speciale e molto faticosa: "Da piccola non potevo fare quello che facevano gli altri. Stai attenta, non esagerare. Sono cresciuta con il pensiero di non potere avere figli, una gravidanza era fuori discussione. Poi è morta la mia mamma e a quel punto c’è stato uno scatto. Sentivo di dovere fare qualcosa per essere felice, volvevo essere madre a mia volta". Il cardiologo era stato chiaro: "Non farti ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024)di due gemelli con una metà. Evento raro, solo quattro casi al mondo, il primo in Italia. Da tanti giudicato impossibile e rischioso. L’amore spesso è così, si lancia nell’impresa. Non e ci crede, ci prova, alla fine vince. Giulia e Flavio hanno quattro mesi e sono uno splendore., che li guarda come un regalo, a 36 anni è felice. Questa ragazza romana nata senza un ventricolo ricorda un’infanzia speciale e molto faticosa: "Da piccola non potevo fare quello che facevano gli altri. Stai attenta, non esagerare. Sono cresciuta con il pensiero di non potere avere figli, una gravidanza era fuori discussione. Poi è morta la miae a quel punto c’è stato uno scatto. Sentivo di dovere fare qualcosa per essere felice, volvevo essere madre a mia volta". Il cardiologo era stato chiaro: "Non farti ...

La forza dell'amore. Ylenia con mezzo cuore. Ma è due volte mamma Roma, il parto gemellare della 36enne: sapevo di correre dei rischi "Il desiderio di maternità era troppo forte e la gravidanza è stata bellissima".

