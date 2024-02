La flotta russa affonda nel Mar Nero

Solo il tempo dirà se questi sforzi saranno sufficienti a riportare la flotta russa ai fasti cui ci ha abituato. Intanto, per capire lo stato dell'arte della flottiglia di Mosca, vale la pena

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Forse non tutti se ne sono accorti, ma c’è almeno un fronte dove l’Ucraina sta sconfiggendo, quasi umiliando, la Russia. È il fronte del Mar, dove la «battaglia navale» tra un’armata che paradossalmente non possiede nemmeno una nave da guerra, Kiev, e una che fino a poco tempo fa era convinta di possedere la migliore marina al mondo, Mosca, dimostra tutta la resilienza degli ucraini e al contempo rivela l’inadeguatezza dei comandi militari del Cremlino. Dopo l’ennesimomento di un naviglio russo a nord di Sebastopoli, in Crimea - la portamissili Ivanovets è stata colpita eta pochi giorni fa da uno «sciame di droni marini» - Mosca ha ormai perso «un terzo della suadel Mar». Stando ai dati della difesa ucraina, infatti, sarebbero 25 le imbarcazioni russe colate a picco ...

Guerra ucraina, droni Magura e attacchi a sorpresa: ecco come Kiev sta mettendo in ginocchio la Russia (ma solo nel Mar Nero) Magura. È il nome della tipologia di droni che stanno mettendo in difficoltà la potente flotta militare russa costretta, nel Mar Nero, ad allontanarsi dalla Crimea e a spostarsi ...