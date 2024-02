La fiction su Don Gallo arriva in parlamento Che fine ha fatto?

La fiction su Don Gallo arriva in parlamento. Che fine ha

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - "Chehalasu Don? Chiederemo al direttore di Rai, Maria Pia Ammirati, al direttore generale Rossi e all'amministratore delegato Sergio se lasul 'prete di strada' genovese sia stata sospesa e per quali motivi non sia stata ancora messa in onda", annuncia il capogruppo Avs, Peppe De Cristofaro, presidente del Misto al Senato, e componente Vigilanza Rai. "Da quanto apprendiamo - riprende - erano stati definiti sia il set che la collaborazione con la Genova e Liguria Film Commission, addirittura i giorni di lavorazione. Poi più nulla. Buio assoluto. Un vero e proprio giallo. La cosa certa è che laRai sulla vita di Donquest'anno non è nei palinsesti". "La Rai avrebbe dovuto fare la serie ...