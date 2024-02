La disinflazione continua | dice Lagarde La Bce è fiduciosa che torni sotto il 2 per cento

'Le prossime Europee sono un'opportunità per un programma ambizioso sulla nostra unione economica e monetaria' 'Nel complesso, i dati confermano il processo di disinflazione in corso e questo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Nel complesso, i dati confermano il processo diin corso e questo processo continuerà secondo le previsioni, portandoci ancora più in basso nel 2024". La presidente della Banca centrale europea, Christine, in audizione davanti alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, spiega che "l'impatto degli shock al rialzo passati si attenua e le rigide condizioni di finanziamento contribuiscono a spingere verso il basso l'inflazione". Lache l'inflazioneal didella soglia del 2 per. "Secondo l'ultima stima flash, è scesa al 2,8 pera gennaio 2024 dopo essere aumentata di mezzo punto percentuale ambre. Il rimbalzo dimbre era ampiamente previsto, ma ...