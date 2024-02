La denuncia di Valeria Fonte | «Riempita di lividi da un finto compagno Non la passerete liscia»

Il messaggio di Valeria Fonte, divulgatrice femminista specializzata in Italianistica, conosciuta sui social per il suo attivismo contro il linguaggio misogino e le narrazioni tossiche, è corredato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) «Gli spazi femministi sono abitati da abuser. Ovunque ci giriamo, nelle piazze, sui palchi e online. Non c’è tregua. La manipolazione è continua. Rimangono intoccabili. Nessuno li allontana, nessuno li caccia. Molti li conosciamo. Alcuni vengono idolatrati e se la menano con i followers fingendosi compagni. L’ultimo “” con cui ho avuto a che fare mi ha riempito ditutto il corpo. Tre giorni fa. Mi vergogno pure a guardarmi allo specchio. Eppure, trovano sempre il modo di galleggiare, in una connivenza generale. Sono avvilita». Il messaggio di, divulgatrice femminista specializzata in Italianistica, conosciuta sui social per il suo attivismo contro il linguaggio misogino e le narrazioni tossiche, è corredato dalle foto della violenza. Non c’è il nome dell’aggressore, ma una promessa: «Visto ...