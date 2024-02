La Cremonese contro l’Ascoli dell’ex Valzania | parola d’ordine riprendere la corsa

la 25° giornata di serie B con la gara tra Ascoli di serie B con la gara tra Ascoli " Cremonese. I le ultime due giornate non sono state positive, l' La Cremonese dopo il pareggio contro la Reggina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cremona, 15 febbraio 2024 – Lagioca d’anticipo per recuperare senza perdere tempo lo slancio venuto meno con il pareggio interno con la Reggiana. Domani sera, venerdì 16 febbraio, la squadra di Stroppa sarà di scena in casa del pericolante Ascoli con il preciso intento di far fruttare al massimo il suo positivo ruolino di marcia esterno. Certo, i grigiorossi dovranno fare i conti con le opposte intenzioni dei bianconeri, obbligati a fare punti per cercare di risalire la classifica, ma, al di là di quelli che possono essere gli obiettivi dei marchigiani, Castagnetti e compagni sono chiamati a far valere le loro migliori qualità tecniche e a centrare la vittoria che sarebbe preziosa nellaverso i primi due posti che valgono la promozione diretta in serie A. A poche ore dalla partita mister Stroppa ha ancora alcuni dubbi di formazione, ...