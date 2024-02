La confessione di Sodano | “Renèe era ancora viva ma soffriva | le ho dato il colpo di grazia”

Latina, la confessione di Sodano: 'Era riuscita a fuggire, così sono tornato tornato in casa e ho esploso ancora due colpi a Renèe .

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Ha ricostruto quei drammatici momenti davanti al giudice che lo ha interrogato Christian, finanziere di 27 anni originario di Minturno, autore del duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e della figliaAmato a Cisterna. I colpi, partiti dalla pistola di ordinanza, hanno raggiunto le sue vittime al volto. Ha parlato del litigio con Desirée, della pistola d’ordinanza afferrata mentre i toni della discussione diventavano sempre più accesi, dell’intervento della madre e della sorella che per difendere la ragazza si sono avventate contro di lui. Ha raccontato di come la mamma della ex sia morta sulmentre la sorella, appena 19 anni, fosseagonizzante quando l’ha finita: “Non volevo che soffrisse”… Questo quanto detto agli investigatori della squadra mobile che ...