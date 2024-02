La commissione Ue taglia le stime di crescita per l’Italia e per l’eurozona 

La Commissione Europea rivede al ribasso le stime della crescita nell'Ue e nell'Eurozona. Gentiloni: "Nel 2024 ripresa più modesta del previsto, ma recupererà'" La Commissione Europea rivede al ribasso

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Come da attese, laeuropea ha limato a ribasso le prospettive didell'eurozona. Se a novembre la stima era di un pil in aumento dell'1,2 per cento nell'area euro, oggi il commissario Paolo Gentiloni, presentando le previsioni economiche d'inverno, ha detto che lasi aspetta unadello 0,8 per cento. L'Italia, in particolare, passa dallo 0,9 allo 0,7 per cento nell’anno in corso (contro una previsione dell’1,2 per cento fissata dalla Nadef) e dall’1,3 all’1,2 nel 2025. "L'economia dell'Ue ha iniziato l'anno su una base più debole del previsto. Dopo la forte ripresa post-pandemia nel 2021 e per gran parte del 2022, i dati più recenti confermano che l’economia dell’Ue si è espansa appena nel corso del 2023 – e le prospettive per il primo trimestre del 2024 rimangono ...