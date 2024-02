La cena della vergogna Volantini antisemiti | minacce e cori razzisti Indagati 24 giovani

quindi gli leggo senza vergogna anche le prime bozze. Ha fiducia per via dei costi sempre più alti e della scena artistica sempre mia madre stava a casa a preparare la cena, mio padre tornava la

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Metti un 22 dicembre ain un ristorante, un gruppo di "bravi ragazzi" vestiti – alcuni – con tute arancioni numerate come i detenuti di Guantanamo, che tra un bicchiere di vino e un boccone, danno vita a canti beceri nei confronti dei caduti di Nassiriya, Anna Frank, Filippo Raciti (il poliziotto ucciso fuori dallo stadio di Catania), l’ex azzurra Fiona May. E sempre tra una portata e un altro bicchiere, aggiungi pure qualche volantino e ’santino’ in onore di Mussolini. Tutto questo è accaduto veramente nel cuorenostra città, in via Carlo Mayr, in un bar-ristorante – estraneo alla vicenda – a due passi dal ghetto ebraico, e che ha portato la Procura ad aprire un fascicolo nei confronti di 24 persone indagate per apologia di fascismo, propaganda e istigazione dell’odio razziale, minaccia e vilipendio delle forze armate. Una vicenda che ha ...