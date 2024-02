La Cei contro il governo sull’intesa Italia-Albania | «673 milioni di euro buttati per l’incapacità di gestire l’immigrazione»

al governo Meloni ha trovato nei vescovi italiani una sponda nelle critiche ottuse al governo Meloni. Stavolta sul tavolo c'è l' accordo tra Italia e Albania sull'accoglienza dei migranti che la Cei ,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È durissimo il giudizio della Conferenza episcopalena (Cei) sull’accordo raggiunto traper portare in centri di accoglienza temporanea nel Paese balcanico 36mila migranti l’anno sbarcati sulle nostre coste. Un’intesa varata oggi in via definitiva con l’ok a Palazzo Madama. «Oggi il Senato ha approvato l’accordoper il trattenimento di migranti che la Guardia costiera salverà in mare. 673diin dieci anni in fumo perdi costruire un sistema di accoglienza diffusa del nostro Paese, al 16° posto inpa nell’accoglienza dei richiedenti asilo rispetto al numero degli abitanti», attacca monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione per le migrazioni della Cei e ...