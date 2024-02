La cautela di Lagarde non scoraggia le Borse Ue | Milano la migliore +1 | 2% con Stellantis

Il Consiglio di Stato, riunitosi il 13 febbraio 2024 in camera di consiglio, ha accolto [] 15 febbraio - 17:42 Borsa: cautela Lagarde non scoraggia listini, Milano al top (+1,2%) con record

Gli analisti non si aspettavano cambiamenti ai tassi della Banca centrale europea questa settimana, o mutamenti delle indicazioni sul sentiero del ... (quifinanza)

Lagarde cauta sui tassi: «Bisogna evitare scelte avventate» Il traguardo del 2% è più vicino ma il quadro inflattivo non è ancora del tutto stabile, ogni imprudenza potrebbe costare cara ...

Milano brilla nei mercati azionari nonostante la prudenza della BCE La prudenza espressa dai vertici della Banca Centrale Europea (BCE) riguardo ai futuri tagli dei tassi non ha scoraggiato i mercati azionari. Al contrario, questi ultimi hanno mostrato un atteggiament ...

Mercati azionari Borsa svizzera in progressione, SMI +0,63% La borsa svizzera oggi ha chiuso in progressione: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'284,18 punti, in crescita dello 0,63% rispetto a ieri.