La carica dei trattori arriva a Modena | la protesta dal casello dell’A1 alla via Emilia Cosa sta succedendo

di avere sempre il telefono con sé e con la batteria carica per innovazione promette di semplificare notevolmente la gestione dei anche qui è arrivata la protesta dei trattori: agricoltori in

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – La rabbia dei: sono più di 300 igiunti questa mattina a nella cittadinana per lache sta interessando tutto il Paese. Il raduno di mezzi agricoli era fissato aldiNord per dare poi il viamanifestazione. Una parte del corteo si è poi staccata verso la viaOvest in direzionecittà. Inevitabili quindi i disagi al traffico. A prendere partemobilitazione modenese anche mezzi dalle vicine Reggio, Mantova e Bologna.