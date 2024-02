La Biblioteca dei Sentimenti al posto di Petrolio nel sabato di Rai3 | su Rai2 si ‘allarga’ Storie di donne al bivio

della grande collezione longianese Un percorso a tema su uno dei collezione longianese Un percorso a tema su uno dei sentimenti la biblioteca e il nostro lavoro di divulgazione è sempre un'

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 15 febbraio 2024)deialCambiamenti in vista nelpomeriggio di Rai 2 e di Rai 3. Dopo la chiusura di Avanti Popolo, la dirigenza Rai ha scelto di affidare la delicata prima serata del martedì di Rai 3 a Duilio Gianmaria conche, fino a poche settimane fa, andava in onda ildalle 16.30 con la versione denominata Gocce di. Da17 febbraio, lo slot post Tv Talk sarà occupato da Ladei. Il programma dedicato ai libri e aiè stato trasmesso in 15 puntate durante le vacanze di Natale, dal lunedì al venerdì, a cui si è aggiunta una puntata speciale domenica 7 gennaio, ottenendo discreto successo. ...