La 26ª giornata La Torres si rialza con la Lucchese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lasiin casa della, mentre la Carrarese si tiene stretto il terzo posto battendo il Gubbio. Continua l’ottimo momento della Juventus Next Gen che riesce a prendersi tutto in casa contro il Sestri Levante. Finisce in pareggio la sfida tra Olbia e Virtus Entella in Sardegna con i liguri che agganciano il Rimini a quota 32. Serie C. Girone B (26ª): Pontedera-Pineto 2-3, Recanatese-Rimini 1-4, Pescara-Spal 1-2, Cesena-Arezzo 1-0, Olbia-Virtus Entella 1-1,0-2, Juventus Next Gen-Sestri Levante 1-0, Carrarese-Gubbio 2-0, Vis Pesaro-Ancona 2-2, Perugia-Fermana 1-0. Classifica: Cesena 65 punti;53; Carrarese 48; Perugia 46; Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juve Next Gen 36; Pineto 33; Rimini, Virtus Entella 32; ...