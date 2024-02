Kristen Stewart vuole figli dalla fidanzata ed è stufa di domande su Pattinson

L attrice parla del suo desiderio di avere dei figli con la compagna Dylan Meyer. Kristen Stewart spera di riuscire presto a metter su famiglia con la fidanzata Dylan

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’intervista concessa daa Rolling Stone Magazine è stata molto schietta, come del resto è sempre stata lei. La trentatreenne attrice di Crimes of The Future ha raccontato di desiderare deisua compagna, Dylan Meyer. E di essersi stancata dalle continuesull’ex Robert(a sua volta felicemente fidanzato con Suki Waterhouse e in attesa del primoo). “Io e Rob non possiamo continuare a parlare ancora di questa merda, è troppo strano. È come se qualcuno ti chiedesse sempre esattamente la stessa domanda per anni, che so, ‘Ti ricordi gli anni del liceo?’ Dio santo, ma che ne so?!“, ha detto a Rolling Stone. Il tono si è addolcito quando ha parlato dellaDylan, attrice e sceneggiatrice. “Ho trovato ...