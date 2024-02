Kristen Stewart | senza veli in copertina | “La cosa più gay che abbiate mai visto”

senza considerare la (ri)scalata della canzone Unwritten , un come Zac Efron e Vanessa Hudgens e Robert Pattinson e Kristen come Zac Efron e Vanessa Hudgens e Robert Pattinson e Kristen Stewart

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È pazzesca – non c’è davvero altro termine per definirla – la nuovadi Rolling Stone, dedicata ache, ormai ben lontana da Bella Swan, ha scelto di essere sé stessa e nient’altro che sé stessa. Parolacce, gestacci e sessualità fluida compresa. Posa in un servizio che è già il manifesto del queer a Hollywood e non ha parole troppo gentile per l’ex collega (ed ex fidanzato) Robert Pattinson., queercensure Nella lunga intervistacensure ma piena di cancelletti (di parolacce ne dice parecchie),non nasconde il suo sentirsi queer fin dall’adolescenza, quando si presentava a scuola con i peli sulle gambe scatenando il ribrezzo dei compagni maschi. Al successo, però, ci è ...

Kristen Stewart tornano a puntare sulle scelte fatte in Twilight , la cui storia è stata depotenziata rispetto ai libri per renderlo adatto a un ... (movieplayer)

Kristen Stewart parla di fluidità di genere in jockstrap su Rolling Stone (e i repubblicani sono infuriati) L’ex Bella Swan ne ha passate di ogni: da quando le dicevano che non sapeva recitare perché aveva sempre la stessa espressione all’ossessione per le sue relazioni, che fosse Robert Pattinson o il ...

Usa: sempre più utenti si identificano come LGBTQIA+, ma i videogiochi sono ancora indietro Un report statunitense ha svelato come rappresentazione e inclusione siano in ancora in ritardo rispetto al panorama moderno ...

Spettacolo Kristen Stewart vuole diventare mamma: «Il parto però mi fa paura» Kristen Stewart spera di riuscire presto a metter su famiglia con la fidanzata Dylan Meyer. Tuttavia, la star di «Twilight», 33, teme di non riuscire a superare la sua grande paura: il parto.