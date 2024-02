Klinsmann potrebbe essere licenziato dalla Corea del Sud

Hwangbo Kwan, direttore tecnico e membro del comitato della nazionale all'interno della Federcalcio coreana, ha detto ad un'agenzia di stampa: " Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto che Klinsmann

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Jurgenè diventato l’allenatore delladel Sud il 27 febbraio del 2023 e a quasi un anno di distanza rischia di perdere il posto. Dopo l’eliminazione a sorpresaCoppa d’Asia, nella semifinale persa con la Giordania sembra che il tecnico abbia le ore contate. Alti funzionari della Federcalcio oggi ne hanno raccomandato il licenziamento, affermando la necessita’ di un “cambio di direzione”, anche alla luce degli attriti che hanno coinvolto alcuni dei giocatori. Hwangbo Kwan, direttore tecnico e membro del comitato della nazionale all’interno della Federcalciona, ha detto ad un’agenzia di stampa: «Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto chenon può più servire come allenatore della nazionale per vari motivi e che un cambiamento é necessario» Il futuro di ...

