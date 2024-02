Klaassen si rilancia | dopo la Salernitana c’è sempre una… Salernitana

ex della partita, che pressa, recupera, cuce e rilancia il gioco E dopo i gol arriva anche la rifinitura per Kvara: Raspadori è un Bassey, Blind; Alvarez, Taylor (dal 72' Klaassen); Tadic,

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024)domani potrebbe scendere in campo dal primo minuto per giocare Inter-. L’ultima volta titolare in Serie A è stato proprio all’Arechi. RIECCOLO ?la, c’è… Un’altra16 turni e oltre quattro mesi,scalpita per ritornare in campo dal primo minuto in campionato. Domani l’Inter ritrova la, stavolta di Fabio Liverani e non di Paulo Sousa come a novembre e né di Pippo Inzaghi in panchina fino a sei giorni fa, davanti ad un San Siro gremito. Triplice l’obiettivo di Simone e dell’Inter: vincere per dare continuità alle vittorie consecutive da inizio anno, vincere per mettere pressione alle ...