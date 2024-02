Kiev invia brigata d' assalto a est | truppe ucraine in difficoltà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'esercito ucraino hato d'urgenza la terzad'nell'area di Avdiivka per rafforzare leinsul terreno per gli assalti continui delle forze russe che hanno ammassato nella zona altri 50 mila soldati. "La situazione in città è estremamente critica", ha scritto lasu Telegram, come riporta Unian. Ieri il nuovo capo delle forze armate Oleksandr Syrsky ha espresso preoccupazione per la precaria situazione in prima linea durante una visita nell'Ucraina orientale insieme con il ministro della Difesa, Rustem Umerov. E ha affermato che "gli occupanti russi stanno aumentando i loro sforzi e detengono un vantaggio in termini di numero di militari".