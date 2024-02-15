Kasimpasa-Karagumruk venerdì 16 febbraio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Kasimpasa-Karagumruk (venerdì 16 febbraio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Kasimpasa di Ugurlu continua a stupire e a restare attaccato al treno che porta al terzo posto: terza vittoria consecutiva sul campo dell’Adana Demirspor, secondo scontro diretto vinto in trasferta e 38 punti in classifica, uno in meno del Besiktas. Tocca ancora agli Apaçiler aprire il turno di superlig turca: in questo ventiseiesimo turno è in programma l’impegno interno contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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