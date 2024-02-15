Kasimpasa-Karagumruk venerdì 16 febbraio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Kasimpasa, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Iki takim arasinda bugüne kadar oynanan 9 maçin 5'ini Kasimpasa, 4'ünü Fatih Karagümrük kazanirken, 4 karsilasma ise berberlikle noktalandi. Ligin ilk devresinde oynanan mücadeleden Kasimpasa, 3-2'lik ...

Kasimpasa, Süper Lig'de yarin Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kasimpasa, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasinda yarin sahasinda VavaCars Fatih Karagümrük ile karsilasacak. Recep Tayyip Erdogan Stadi'nda oynanacak karsilasma saat 20.00'de baslayacak. Ligde son 3 ...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasinda Kasimpasa ile Fatih Karagümrük, ya... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasinda Kasimpasa ile Fatih Karagümrük, yarin oynanacak müsabakayla birlikte ligde 14. kez rakip olacak. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasinda Haliç derbisinde Kasimpasa il ...