Kasimpasa-Karagumruk venerdì 16 febbraio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Kasimpasa - Fatih Karagümrük maçi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasinda Kasimpasa ile Fatih Karagümrük karsi karsiya gelecek. Oynanacak müsabakada her iki takimin da tek hedefi 3 puan ...

Süper Lig'de hafta derbiyle açiliyor! Kasimpasa-Karagümrük maçi ne zaman, hangi kanalda: Trendyol Süper Lig'de 26. haftanin açilis maçi Istanbul'da yapilalacak. Haliç derbisinde Kasimpasa ile Karagümrük ile karsi karsiya geliyor. Mücadele ne zaman, hangi kanalda iste ...

16.02.2024 | 20:00 | Kasimpasa-Vavacars Karagümrük | Süper Lig | 26. Hafta: Kasimpasa ile Vavacars Karagümrük 23/24 Süper Lig 26. hafta maçinda karsi karsiya geliyor. tarafindan yönetilen Kasimpasa-Vavacars Karagümrük maçi, Recep Tayyip Erdogan Stadyumu'nde oynaniyor. Kasimpa ...