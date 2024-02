Kasia Smutniak in Canto delle Meduse | nuovo film di Paolo Taviani

Stando alle parole del regista, l'idea del nuovo Canto delle meduse, che vedrà Kasia Smutniak in un ruolo imprecisato, è "dipingere diversi giorni durante il lockdown, che ci forzò a stare in casa

Il 2024 sarà all’insegna delle tendenze no gender anche in fatto di tagli capelli donna. Come confermano i trend che hanno sfilato sulle passerelle ... (amica)

Paolo Taviani annuncia il suo nuovo film, Il canto delle meduse, con Kasia Smutniak Paolo Taviani si prepara a fare ritorno sul set con Il canto delle meduse, film pandemico con Kasia Smutniak che si girerà a partire da aprile.

Film anti San Valentino: ecco 14 titoli da vedere se l'amore romantico non fa per voi Pellicole su rapporti malati o che finiscono in tragedia: se le storie d'amore vi disgustano questa è la selezione giusta per voi ...

Picardo (Idi Roma): "Vitiligine malattia ancora sottovalutata dal Ssn" "Non si conosce origine però stress ha ruolo fondamentale, esposizione al sole sì ma con cautela" ...