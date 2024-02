Kansas City | spari a parata Super Bowl | 3 arresti Vittima era Dj

Spari a Kansas City, Missouri, durante la parata che celebrava la vittoria dei Chiefs al Super Bowl nel giorno di San Valentino. E' avvenuta nel centro cittadino alla fine della parata per il terzo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Era una conduttrice di una radio locale, la KKFI 90, Lisa Lopez-Galvan la donna rimasta uccisa quando è stato aperto il fuoco sull'immensa folla, si parla di un milione di persone, che si erano riunite per ladeiChiefs, vincitori del. Sono 21 le persone rimaste ferite, di

