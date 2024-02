Kansas City | spari a parata Super Bowl | 3 arresti Vittima era Dj

Spari alla parata del Super Bowl a Kansas City, morta una donna, 22 feriti di cui 8

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sono 21 i feriti, 8 in pericolo di vita, 12 i bambini arrivati in ospedale. Per ora si esclude terrorismo Era una conduttrice di una radio locale, la KKFI 90, Lisa Lopez-Galvan la donna rimasta uccisa quando è stato aperto il fuoco sull'immensa folla, si parla di un milione di persone, che si erano riunite