Kansas City | spari a parata Super Bowl | 3 arresti Vittima era Dj

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Era una conduttrice di una radio locale, la KKFI 90, Lisa Lopez-Galvan la donna rimasta uccisa quando è stato aperto il fuoco sull’immensa folla, si parla di un milione di persone, che si erano riunite per ladeiChiefs, vincitori del. Sono 21 le persone rimaste ferite nella sparatoria, di cui otto in pericolo di vita e altre 7 gravi. Tra i feriti vi sono 12 bambini. La polizia ha arrestato 3 persone vicino ad un garage nei pressi di Union Station, dove si svolgeva la, e secondo alcune ricostruzioni sono stati dei passanti a bloccare almeno uno dei fermati. Non sono state ancora fornite le identità dei fermati, ma fonti della polizia citate da Nbcnews dicono che l’indagine preliminare si sta orientando verso un atto di natura criminale e non di ...