Kansas City | sangue alla parata per il Super Bowl | Tre arresti

Si chiude nel sangue con gli spari sulla folla la parata organizzata per le strade di Kansas City per festeggiare il Super Bowl dei

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Una stazione ferroviaria ai margini diè stata teatro di una sparatoria al termine dei festeggiamenti per ilconquistato dsquadra locale di football americano. Gli spari hanno fatto fuggire i tifosi terrorizzati in cerca di riparo. Ventidue le persone rimaste ferite - tra cui almeno otto bambini - e una vittima. SI tratta di una conduttrice di una radio locale, la KKFI 90, Lisa Lopez-Galvan. La sparatoria all'esterno della Union Station è avvenuta nonostante la presenza di oltre 800 agenti di polizia che si trovavano nell'edificio e nelle vicinanze, anche in cima alle strutture vicine, come dichiarato dal sindaco Quinton Lucas, che ha assistito all'evento con la moglie e la madre ed è corso anche lui ai ripari quando sono stati esplosi i colpi. Un video mostra agenti di ...