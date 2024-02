Kansas City | il momento degli spari alla parata del Super Bowl – Video

Momenti di panico a Kansas City in Missouri (negli Stati Uniti) durante la parata per celebrare la vittoria al Super Bowl della squadra locale degli Chiefs. Il bilancio al momento, secondo Abc News, è di un morto e dieci

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Ragazzi, sta succedendo qualcosa”. A, il giornalista della Bbc in strada per assisteredeiChiefs, trionfatori nelNfl giocato domenica, interrompe il collegamento perché alle sue spalle si scatena il panico: si sentono ripetuti colpi di arma da fuoco e i tifosi cominciano a fuggire per cercare riparo. Secondo il bilancio diffuso dalle forze dell’ordine, una persona è stata uccisa e i feriti sono almeno una dozzina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.