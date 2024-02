Kansas City | il momento degli spari alla parata del Super Bowl – Video

Il servizio della Bbc interrotto dalla sparatoria "Ragazzi, sta succedendo qualcosa". A Kansas City, il giornalista della Bbc in strada per assistere alla parata dei Kansas City Chiefs, trionfatori nel Super Bowl Nfl giocato domenica, interrompe il collegamento perché alle sue spalle si

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Ragazzi, sta succedendo qualcosa". A, il giornalista della Bbc in strada per assisteredeiChiefs, trionfatori nelNfl giocato domenica, interrompe il collegamento perché alle sue spalle si scatena il panico: si sentono ripetuti colpi di arma da fuoco e i tifosi cominciano a fuggire per cercare riparo. Secondo il bilancio diffuso dalle forze dell'ordine, una persona è stata uccisa e i feriti sono almeno una dozzina. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

In una giornata che avrebbe dovuto essere di festa e celebrazione, Kansas City , Missouri, è stata teatro di un evento tragico. Durante la parata in ... (thesocialpost)

(Adnkronos) – "Ragazzi, sta succedendo qualcosa". A Kansas City , il giornalista della Bbc in strada per assistere alla parata dei Kansas City Chiefs, ... (periodicodaily)

Sparatoria in città durante la festa dei Kansas City Chiefs per la vittoria del Super Bowl: un morto e 9 feriti Proprio alla conclusione dei festeggiamenti e della parata nel centro cittadino di Kansas City, c'è stata una sparatoria tra gang rivali (per ora è stata scartata l'ipotesi terrorismo). Il bilancio ...

Kansas City, spari alla parata del Super Bowl: 1 morto e 14 feriti Spari alla parata per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl di Kansas City. Il bilancio è di un morto e 14 feriti – cinque delle quali in modo serio e tre in modo critico – secondo quanto hanno reso no ...

Sparatoria a Kansas City dopo la parata dei Chiefs, i tifosi bloccano un sospetto. La folla in fuga Migliaia di fan con la maglietta rossa festeggiavano la vittoria della squadra quando sono stati esplosi colpi di arma da fuoco ...