Kamala Harris | presidente? è già successo – Ascolta

Kamala Harris , numero due della Casa Bianca, si dice preparata e adeguata per sostituire il presidente Joe Biden in caso di problemi da qui alla ... (quotidiano)

Biden e una trappola di nome Kamala Harris. Lei : «Sono pronta a servire come leader»

In sintesi, il dilemma è questo: come far fuori una vice che quasi tutti considerano un’incapace, senza fare un tremendo autogol scatenando una ... (corriere)