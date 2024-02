Juventus | l’agente di Pogba | “potrebbe tornare in campo domani”

Mg Torino 27/08/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus - Bologna / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Paul Pogba L'agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta ha rilasciato alcune

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il centrocampista Paulè stato sospeso per doping ed è in attesa del processo. La vicendacondizionare la carriera del francese, già alle prese con problemi fisici ed infortuni. “in: è pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente”: a ‘Cronache di Spogliatoio’, pagina Instagram,Rafaela Pimenta racconta la situazione del calciatore della. “A volte gli dico: ‘Facciamo qualcos’altro?’, e lui si arrabbia, mi dice: ‘Rafa! Devo allenarmi. Non hai capito: devo giocare, devo vincere e devo terminare un percorso che ho iniziato’ e ovviamente è un momento difficile e da superare, ma lo digerisce e va avanti: non si è comportato in modo irresponsabile, si sta allenando sapendo di ...