Juventus | la strategia per Ferguson del Bologna|Mercato

Calciomercato Juventus, il giovane turco via solamente per 100milioni di euro. Ecco la strategia bianconera sulla questione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 2024-02-15 09:27:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Bill McMurdo non ha dubbi: Lewisè pronto per una grande. L’agente lo dice da tempo, confermando l’interesse di diversi top club sul suo assistito, tra i punti di forza del Bologna rivelazione targato Thiago Motta. Lo ha ribadito anche nell’ultimo periodo: “A gennaio non si è fatto avanti nessun club per lui, per la chiara intenzione del Bologna di ritenerlo incedibile, ma siamo consapevoli che ci sono grandi club che lo seguono. Quando verrà il momento giusto, sia per il giocatore che per il club, sono certo che farà questo passo importante nella propria carriera”. E tra questi grandi club interessati al trequartista scozzese, fin dalla prima ora, c’è anche la. L’IDEA – Il club bianconero è infatti da tempo alla ricerca di una mezzala di ...