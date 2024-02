Juventus | incubo “zeru tituli”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il risultato più sorprendente della giornata numero 24 della Serie A si è materializzato nel posticipo andato in scena allo Stadium, dove laè stata battuta a domicilio per 1-0 dall’Udinese, grazie al gol del difensore argentino Giannetti (che ironia della sorte di nome fa Lautaro come l’attaccante nerazzurro), alla sua prima rete in Italia. E pensare che il match casalingo contro i friulani – pienamente invischiati nella lotta salvezza – sembrava una ghiotta occasione per ripartire dopo la sconfitta nel derby d’Italia; peraltro questo turno appariva sulla carta favorevole per i bianconeri con l’Inter capolista attesa da una difficile trasferta all’Olimpico con la Roma ed il Milan terzo che ospitava il Napoli alla Scala del Calcio. L’inatteso rovescio interno maturato allo Stadium, abbinato ai successi di nerazzurri e rossoneri, mette con ogni probabilità la ...