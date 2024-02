Juventus | che fine ha fatto Fagioli? Ecco quando torna

'Dall'inizio alla fine del Novecento è impossibile distinguere la ma si congeda che ha già 26 - 27 anni e torna a Torino'. E cosa Quando Enzo Biagi gli disse che Buscetta tifava Juventus, lui

Leggi tutta la notizia su calciomercato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È stato un compleanno diverso dagli altri per Nicolò. Lunedì ha compiuto 23 anni, mentre come un leone in gabbia...